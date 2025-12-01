Slavna glumica se udavala 5 puta, a poslednji brak bio joj je koban: Sumja se da joj je muž preneo HIV, rak je pobedila ali ne i opaki virus

Prvi decembar, Svetski dan borbe protiv side, dan kada se podiže svest o virusu humane imunodeficijencije (HIV) i sindromu stečene imunodeficijencije (AIDS), kada je pruža podrška osobama koje žive sa tom bolešću i odaje počast onima koji su joj podlegli.

Među njima su i slavne ličnosti koje su, svaka na svoj način, harale planetom: Fredi Merkjuri, Rok Hadson, Đija Karanđi, Ofra Haza, Rudolf Nurejev, Entoni Perkins... I američka glumicaAmanda Blejk. Svetski dan borbe protiv side prilika je da se kroz različite aktivnosti javnost podseti na ovaj globalni problem. Sindrom stečene imunodeficijencije ( AIDS) direktno je povezan sa virusom ljudske imunodeficijencije (HIV), a otkriven je 1983. godine, kada je već pokosio