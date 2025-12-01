KSS osudio ponašanje navijača u Sarajevu, očekuje i reakciju FIBA

Radio sto plus pre 54 minuta
KSS osudio ponašanje navijača u Sarajevu, očekuje i reakciju FIBA

“Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom”, navodi se u saopštenju KSS.

Ovakvi incidenti, kako se dodaje, predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju. “KSS očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Кošarkaškog saveza Bosne i Hercegovine”, navodi se. “Reprezentacija Srbije i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

NIN pre 43 minuta
"Kako je Vojinu i Stefanu dok to skandirate?": Bosanac održao lekciju zbog vređanja Srba u Sarajevu

"Kako je Vojinu i Stefanu dok to skandirate?": Bosanac održao lekciju zbog vređanja Srba u Sarajevu

Mondo pre 18 minuta
KSS: Najoštrije osuđujemo ponašanje dela publike u Sarajevu tokom utakmice BiH-Srbija

KSS: Najoštrije osuđujemo ponašanje dela publike u Sarajevu tokom utakmice BiH-Srbija

RTV pre 1 sat
KSS osudio ponašanje dela navijača u Sarajevu i tražio reakciju Fibe

KSS osudio ponašanje dela navijača u Sarajevu i tražio reakciju Fibe

RTS pre 1 sat
Oglasio se Košarkaški savez Srbije: Nisu mogli da ćute na gnusne uvrede u Sarajevu!

Oglasio se Košarkaški savez Srbije: Nisu mogli da ćute na gnusne uvrede u Sarajevu!

Hot sport pre 1 sat
KSS se oglasio nakon skandala u Sarajevu: Sramotno, očekujemo reakciju FIBA

KSS se oglasio nakon skandala u Sarajevu: Sramotno, očekujemo reakciju FIBA

Dnevnik pre 1 sat
Oglasio se KSS povodom incidenata publike na gostovanju Bosni i Hercegovini

Oglasio se KSS povodom incidenata publike na gostovanju Bosni i Hercegovini

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaKSSFIBA

Sport, najnovije vesti »

„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u…

„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u istoriji Partizana

Danas pre 48 minuta
Iskusni stručnjak revoltiran: Spomenuo Željka Obradovića!

Iskusni stručnjak revoltiran: Spomenuo Željka Obradovića!

Hot sport pre 23 minuta
Teodorin „skok“, Olga tapka u mestu

Teodorin „skok“, Olga tapka u mestu

Vesti online pre 29 minuta
Važne vesti za grobare: Evo ko će voditi Partizan protiv Bajerna!

Važne vesti za grobare: Evo ko će voditi Partizan protiv Bajerna!

Hot sport pre 48 minuta
Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

NIN pre 43 minuta