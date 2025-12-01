KSS osudio ponašanje navijača u Sarajevu, očekuje i reakciju FIBA

“Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom”, navodi se u saopštenju KSS.

Ovakvi incidenti, kako se dodaje, predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju. “KSS očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Кošarkaškog saveza Bosne i Hercegovine”, navodi se. “Reprezentacija Srbije i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo