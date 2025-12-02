Godinu i po dana bio vezan lancima i izgladnjivan: "Ležao sam satima kao leš"! Jeziva ispovest Alona Ohela nakon torture Hamasovaca!

Alo pre 24 minuta
Godinu i po dana bio vezan lancima i izgladnjivan: "Ležao sam satima kao leš"! Jeziva ispovest Alona Ohela nakon torture…

Ohel je naveo da su otmičari imali hranu, ali su odlučili da zarobljenike izgladnjuju

Srpski državljanin Alon Ohel, koji je u Gazi bio držan u zarobljeništvu više od dve godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, izjavio je da je godinu i po dana imao noge vezane lancima i da su on i ostali taoci bili namerno izgladnjivani. U svom prvom dužem intervjuu od puštanja na slobodu 13. oktobra, Ohel (24) je za Kanal 12 rekao da su se prema njemu odnosili "kao prema majmunu". "Oduzimaju vam slobodu kretanja, stavljaju vam lance na noge...
