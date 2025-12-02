Horoskop za utorak, 2. decembar Strelcu stiže neočekivan novac, Devici početak veze u tajnosti, Lavu pojačana nervoza

Alo pre 4 minuta
Horoskop za utorak, 2. decembar Strelcu stiže neočekivan novac, Devici početak veze u tajnosti, Lavu pojačana nervoza

Ne veruj onome ko izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća.

Ovan Posao: Ovaj dan može da vam donese problem u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Nesporazumi mogu nastati u vezi sa dogovorom o novom projektu. Ljubav: Harmonizacija odnosa između vas i partnera može da usledi kroz otvoren razgovor i zajedničke izlaske. Zdravlje: Solidno. Bik Posao: Uspeh vas očekuje kroz bavljenje umetnošću, dizajnom i uslužnim delatnostima. Odličan dan za finansijska ulaganja. Ljubav: Pred vama je poboljšanje odnosa sa partnerom i
Otvori na alo.rs

Alo »

Promenila pol, a onda se uvukla u uske helanke! Ana Nikolić se snimala u teretani, intima joj se sva ocrtala (foto)

Promenila pol, a onda se uvukla u uske helanke! Ana Nikolić se snimala u teretani, intima joj se sva ocrtala (foto)

Alo pre 3 sata
Razmenjuju nežnosti pred svima kao da se ništa nije desilo! Teodora i Bebica u akciji pred punom subom! (foto)

Razmenjuju nežnosti pred svima kao da se ništa nije desilo! Teodora i Bebica u akciji pred punom subom! (foto)

Alo pre 4 sati
Hot izdanje Đine Džinović! Prorezi ispod zadnjice, a onda snimala grudi i izazvala opštu pometnju (foto)

Hot izdanje Đine Džinović! Prorezi ispod zadnjice, a onda snimala grudi i izazvala opštu pometnju (foto)

Alo pre 5 sati
Dokaz koji šokira! Rijaliti učesnik objavio šokantne poruke, sve tajne Teodore Delić o neverstvu isplivale javno! (foto)

Dokaz koji šokira! Rijaliti učesnik objavio šokantne poruke, sve tajne Teodore Delić o neverstvu isplivale javno! (foto)

Alo pre 4 sati
Menja se situacija na frontu: Zelenski posetio fabriku u Francuskoj u kojoj se opremaju trupovi za "rafale"

Menja se situacija na frontu: Zelenski posetio fabriku u Francuskoj u kojoj se opremaju trupovi za "rafale"

Alo pre 4 sati
Alo »

Zabava, najnovije vesti »

Horoskop za utorak, 2. decembar Strelcu stiže neočekivan novac, Devici početak veze u tajnosti, Lavu pojačana nervoza

Horoskop za utorak, 2. decembar Strelcu stiže neočekivan novac, Devici početak veze u tajnosti, Lavu pojačana nervoza

Alo pre 4 minuta
Promenila pol, a onda se uvukla u uske helanke! Ana Nikolić se snimala u teretani, intima joj se sva ocrtala (foto)

Promenila pol, a onda se uvukla u uske helanke! Ana Nikolić se snimala u teretani, intima joj se sva ocrtala (foto)

Alo pre 3 sata
Kako sprečiti krompir da proklija? Ovaj metod koristili su naši stari, a sve što vam je potrebno jeste jedna voćka

Kako sprečiti krompir da proklija? Ovaj metod koristili su naši stari, a sve što vam je potrebno jeste jedna voćka

Kurir pre 4 sati
Hot izdanje Đine Džinović! Prorezi ispod zadnjice, a onda snimala grudi i izazvala opštu pometnju (foto)

Hot izdanje Đine Džinović! Prorezi ispod zadnjice, a onda snimala grudi i izazvala opštu pometnju (foto)

Alo pre 5 sati
Haljina otkrila zadnjicu, donjeg veša nema! Vrelo izdanje Nataše Bekvalac - okrenula leđa kameri, kad ono...

Haljina otkrila zadnjicu, donjeg veša nema! Vrelo izdanje Nataše Bekvalac - okrenula leđa kameri, kad ono...

Telegraf pre 4 sati