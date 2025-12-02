Putevi prohodni, oprez zbog magle Snega ima mestimično u ovom delu Srbije

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Prema podacima Zimske službe u 5.01 časova, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na