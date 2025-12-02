Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore osuđena na godinu i devet meseci zatvora

Beta pre 2 sata

 Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda i vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica osuđena je na godinu i devet meseci zatvora jer je podstrekivala na nezakonito donošenje odluke, dok je sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević dobila šest meseci zatvora za zloupotrebu službenog položaja.

Radi se o prvostepenoj presudi.

U optužnici se navodi da je Medenica, koja je tada bila predsednica Vrhovnog suda, zloupotrebom položaja, navodno uticala na Vlahović Milosavljević da u spornom predmetu donese odluku u korist svog kuma Rada Arsića, a na štetu moskovske korporacije "Ten".

Specijalni tužilac Vukaš Radonjić kazao je da je to jedina moguća i zakonita odluka.

Medenica je puštena iz Istražnog zatvora u Podgorici, i nakon toga je bila u kućnom pritvoru.

Specijalno državno tužilaštvo optužnicu protiv bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, kojom se tereti da je bila deo kriminalne organizacije koju je stvorio njen sin Miloš.

Medenica, koja je 17 godina provela na čelnim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori, uhapšena je 17. aprila 2022. godine na podgoričkom aerodromu.

Njoj se stavlja na teret da je u periodu od 2019. do 2021. godine, korišćenjem službenog položaja predsednika Vrhovnog suda Crne Gore, posredovala da se određeni predmeti koji su se vodili pred Višim sudom u Podgorci završe u korist dva privredna društva.

Medenica je osumnjičena i da je krajem 2018. i početkom 2019. godine, kao predsednica Vrhovnog suda, podstrekavala Milicu Vlahović Milosavljević, sudiju Privrednog suda Crne Gore, da zloupotrebi službeni položaj i u parnici.

Takođe, kako se navodi, Medenici se stavlja na teret i da je u 2019. godini, koristeći službeni i društveni položaj posredovala kod sudija Vrhovnog suda Crne Gore.

Uhapšena je nakon objave transkripta Europola, presretnutih telefonskih razgovora sa aplikacije Skaj, njenog sina Miloša i njenog telohranitelja, policajca Darka Lalovića, u kojima su dogovarali krijumčarenje droge i šverc cigareta.

(Beta, 02.12.2025)

Ključne reči

Crna GoraVrhovni Sudzloupotreba službenog položaja

