Bira se i poverenik za rodnu ravnopravnost: Skupština nastavila raspravu o amandmanima na predložene zakone (video)

Blic pre 1 sat
Bira se i poverenik za rodnu ravnopravnost: Skupština nastavila raspravu o amandmanima na predložene zakone (video)

Poslanici Skupštine Srbije završili su razmatranje predloga budžeta za 2026. godinu Na dnevnom redu je, između ostalog, izbor Poverenika za rodnu ravnopravnost Poslanici Skupštine Srbije nastavili su treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakone, a nastavak sednice zakazan je za 10 sati.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali 102 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije. Poslanici su u ponedeljak počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o organskoj proizvodnji, koji je 27. tačka dnevnog reda od ukupno 58 tačaka. Prethodno je završeno razmatranje amandmana na predlog budžeta za 2026. godinu, na više poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i
KamateSkupština SrbijeBudžetIzboriVojska Srbije

