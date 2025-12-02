Bira se i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Skupština nastavila raspravu o amandmanima na predložene zakone (video)

Blic pre 1 sat
Bira se i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Skupština nastavila raspravu o amandmanima na predložene zakone (video)

Poslanici Skupštine Srbije završili su razmatranje predloga budžeta za 2026. godinu Na dnevnom redu je, između ostalog, izbor Poverenika za rodnu ravnopravnost Poslanici Skupštine Srbije nastavili su treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakone, a nastavak sednice zakazan je za 10 sati.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali 102 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije. Poslanik Mi snaga naroda Branko Lukić postavio je pitanje predsednici Narodne skupštine i ministru spoljnih poslova u vezi sa spoljnom politikom Srbije, navodeći da je u Srbiji krajem novembra održan četvrti parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme, nakon koga je usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje
Vujić u Skupštini Srbije: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

RTV pre 18 minuta
Ministar pravde: Izmene Zakona o državnim službenicima treba da privuku mlade

Danas pre 13 minuta
Vujić: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

NIN pre 3 minuta
Nastavak sednice Skupštine Srbije: Poslanici o NIS-u i odnosu prema Rusiji

Euronews pre 43 minuta
Poslanici postavljali ministrima pitanja o energetici, lokalnim izborima i Nacionalnom stadionu

N1 Info pre 1 sat
Sednica Skupštine: Poslanici pitali o energetici, NIS-u, lokalnim izborima...

NIN pre 1 sat
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na preostalih 32 zakona

Serbian News Media pre 1 sat
Studenti Filozofskog fakulteta: Alanović je prvi dekan u istoriji koji je na svoje studente poslao policiju

N1 Info pre 7 minuta
Vujić u Skupštini Srbije: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

RTV pre 18 minuta
"Uključujući i taktičke nuklearke" Vučić: Bude li preventivnih udara na Rusiju, uopšte ne bih bio iznenađen neuporedivo žešćim…

Blic pre 23 minuta
Ministar pravde: Izmene Zakona o državnim službenicima treba da privuku mlade

Danas pre 13 minuta
Vujić: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

NIN pre 3 minuta