Bira se i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Skupština nastavila raspravu o amandmanima na predložene zakone (video)

Poslanici Skupštine Srbije završili su razmatranje predloga budžeta za 2026. godinu Na dnevnom redu je, između ostalog, izbor Poverenika za rodnu ravnopravnost Poslanici Skupštine Srbije nastavili su treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakone, a nastavak sednice zakazan je za 10 sati.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali 102 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije. Poslanik Mi snaga naroda Branko Lukić postavio je pitanje predsednici Narodne skupštine i ministru spoljnih poslova u vezi sa spoljnom politikom Srbije, navodeći da je u Srbiji krajem novembra održan četvrti parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme, nakon koga je usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje