(Foto, video) Automobili kao da su mašinski ispresovani: Ovako izgledaju taksi i BMW nakon stravične nesreće u Novom Sadu, na trotoaru ostali tragovi krvi

Blic pre 26 minuta
(Foto, video) Automobili kao da su mašinski ispresovani: Ovako izgledaju taksi i BMW nakon stravične nesreće u Novom Sadu, na…
Pet osoba je povređeno i zbrinuto, od kojih dvoje ima ozbiljne traume hemodinamski nestabilno Automobili su značajno oštećeni, dok su na trotoaru vidljivi tragovi krvi U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, oko 22 časa u ponedeljak, dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno 5 osoba kada su se sudarili taksi vozilo i "bmw". Automobili su odšlepani, a kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, zgužvani su poput limenki, dok se na trotoaru
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Danas pre 5 sati
(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto…

(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto zanela velika brzina"

Blic pre 6 sati
(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

Blic pre 6 sati
(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan…

(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan kao limenka

Blic pre 7 sati
(Foto, video) Od taksija ništa nije ostalo, BMW razlupan sa svih strana: Prvi snimci stravične saobraćajke u centru Novog…

(Foto, video) Od taksija ništa nije ostalo, BMW razlupan sa svih strana: Prvi snimci stravične saobraćajke u centru Novog Sada, vatrogasci izvlače povređene

Blic pre 7 sati
(Foto) Stravičan sudar "BMW-a" i taksija u centru Novog Sada Delovi rasuti svuda po putu, vatrogasci stižu da seku vozila…

(Foto) Stravičan sudar "BMW-a" i taksija u centru Novog Sada Delovi rasuti svuda po putu, vatrogasci stižu da seku vozila: Ljudi u šoku se drže za glavu

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWNovi Sadsaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

(Foto, video) Automobili kao da su mašinski ispresovani: Ovako izgledaju taksi i BMW nakon stravične nesreće u Novom Sadu, na…

(Foto, video) Automobili kao da su mašinski ispresovani: Ovako izgledaju taksi i BMW nakon stravične nesreće u Novom Sadu, na trotoaru ostali tragovi krvi

Blic pre 26 minuta
(Foto, video) Misteriozna žena koja šokira na suđenju Brajanu Volšu slala mu poljupce, išla kod vračare i zapisivala svaku…

(Foto, video) Misteriozna žena koja šokira na suđenju Brajanu Volšu slala mu poljupce, išla kod vračare i zapisivala svaku reč: Ključan trag za ubistvo Beograđanke nađen blizu njene kuće

Blic pre 21 minuta
Užas u Splitu: Mladić progutao drogu pred policajcima i umro!

Užas u Splitu: Mladić progutao drogu pred policajcima i umro!

Alo pre 35 minuta
Velika akcija u Brazilu Zvicerovim dilerima zaplenili kola i stanove od 52 miliona evra!

Velika akcija u Brazilu Zvicerovim dilerima zaplenili kola i stanove od 52 miliona evra!

Alo pre 35 minuta
Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Danas pre 5 sati