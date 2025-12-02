(Foto, video) Misteriozna žena koja šokira na suđenju Brajanu Volšu slala mu poljupce, išla kod vračare i zapisivala svaku reč: Ključan trag za ubistvo Beograđanke nađen blizu njene kuće

Dajana je angažovala privatnog detektiva pre događaja, što je pokrenulo dodatne spekulacije Brajan Volš optužen je za ubistvo svoje supruge Ane Volš i trenutno se suočava sa suđenjem Kada je Brajan Volš ulazio juče u sudnicu jedna žena je pomno pratila svaki njegov korak, pokret, mimiku...

Ta ista žena je tokom prethodnog ročišta svojim postupcima šokirala svet, a u pitanju je njegova majka Dajana Volš. Naime, suđenje Brajanu Volšu iz Masačusetsa, optuženog za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane Volš, nastavljeno je i juče, kada je kao prvi svedok tužilaštva svedočio policijski narednik Harison Šmit, koji je bio uključen u istragu o nestanku Ane Volš. Međutim, ono što je i juče privuklo pažnju gledalaca, koji su suđenje pratili uživo, jeste