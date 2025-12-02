Policajke glumile žrtve, pa uhapsile serijskog silovatelja Evo kako je uhvaćen Dejan Gojković koji je pušten na slobodu: "Napadao sam ih s leđa..."

Bivši pripadnik Vojne policije i serijski silovatelj pušten je na slobodu nakon 12 godina robije On je uhapšen 2013. godine i to zahvaljujući hrabrosti žena iz policije Beogradska policija je mesec dana pravila klopku za silovatelja Dejana Gojkovića (48), bivšeg pripadnika Vojne policije.

Njega je svake večeri čekalo desetak policajki u civilu koje su šetale oko Mostarske petlje kako bi ga namamile. Sve vreme bile su u pratnji kolega koje su čekale silovatelja. Tako je na kraju i uhvaćen krajem novembra 2013. godine. - Napao sam 15 žena, nisam sve silovao, neke su uspele da pobegnu. Napadao sam ih s leđa, stavljao sam im nož pod grlo. U stvari, to nije bilo silovanje, samo sam ih prisiljavao da me oralno zadovolje - ispričao je Gojković davne 2013.