Poslednji korak! Puštena 5G mreža: RATEL dodelio dozvole za korišćenje Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) je nakon sprovedene aukcije dodelio pojedinačne dozvole za korišćenje 5G mreže za tri ponuđača - Telekomu Srbija, Jetelu i A1 Srbija, koji su u predviđenom roku uplatili prvu polovinu naknade za korišćenje dodeljenog radiofrekvencijskog spektra, u ukupnom iznosu od 150.049.715 evra, saopštio je danas RATEL.

