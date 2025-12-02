Ko je Federika Mogerini, koja je danas uhapšena na zahtev Evropskog javnog tužilaštva?

Danas pre 2 sata  |  S. D.
Ko je Federika Mogerini, koja je danas uhapšena na zahtev Evropskog javnog tužilaštva?

Bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini jedna je od tri osobe koje je belgijska policija uhapsila danas u okviru opsežne istrage o prevari u vezi sa finansiranjem akademije za mlade diplomate u Brižu, rekle su dve osobe upoznate sa istragom za Euractiv i njegovog partnera De Standard.

Politico piše da su belgijske vlasti uhapsile troje osumnjičenih i izvršile pretres Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) i Koledža Evrope zbog sumnje na prevaru prilikom osnivanja akademije za obuku diplomata. Među uhapšenima je bivša šefica spoljne politike EU Federika Mogerini i visoki diplomata Stefano Sanino koji se nalaze u pritvoru nakon što su belgijska policija pokrenula racije u utorak u okviru istrage o prevari. Sanino, bivši italijanski diplomata,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Nova pre 34 minuta
Rektorka bez kvalifikacija? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini

Rektorka bez kvalifikacija? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini

Večernje novosti pre 44 minuta
Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

N1 Info pre 1 sat
Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Vreme pre 59 minuta
Privedena Federika Mogerini: Istraga o korupciji potresa vrh evropske diplomatije

Privedena Federika Mogerini: Istraga o korupciji potresa vrh evropske diplomatije

NIN pre 1 sat
Uhapšena Federika Mogerini: Velika policijska akcija u Briselu

Uhapšena Federika Mogerini: Velika policijska akcija u Briselu

Mondo pre 1 sat
Privedeni Federica Mogherini i visoki zvaničnik EU zbog sumnje na prevaru

Privedeni Federica Mogherini i visoki zvaničnik EU zbog sumnje na prevaru

Bloomberg Adria pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoEU

Svet, najnovije vesti »

Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju

Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju

RTV pre 29 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju; Putin zapretio: Rusija može odseći Ukrajinu od mora…

UKRAJINSKA KRIZA: Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju; Putin zapretio: Rusija može odseći Ukrajinu od mora

RTV pre 9 minuta
Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Nova pre 34 minuta
Počeo sastanak Putina i Vitkofa /video/

Počeo sastanak Putina i Vitkofa /video/

Sputnik pre 14 minuta
Putin: Nećemo se boriti sa Evropom, ali ako ona želi, spremni smo da to učinimo odmah

Putin: Nećemo se boriti sa Evropom, ali ako ona želi, spremni smo da to učinimo odmah

Nedeljnik pre 19 minuta