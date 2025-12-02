Ko je Federika Mogerini, koja je danas uhapšena na zahtev Evropskog javnog tužilaštva?

Bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini jedna je od tri osobe koje je belgijska policija uhapsila danas u okviru opsežne istrage o prevari u vezi sa finansiranjem akademije za mlade diplomate u Brižu, rekle su dve osobe upoznate sa istragom za Euractiv i njegovog partnera De Standard.

Politico piše da su belgijske vlasti uhapsile troje osumnjičenih i izvršile pretres Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) i Koledža Evrope zbog sumnje na prevaru prilikom osnivanja akademije za obuku diplomata. Među uhapšenima je bivša šefica spoljne politike EU Federika Mogerini i visoki diplomata Stefano Sanino koji se nalaze u pritvoru nakon što su belgijska policija pokrenula racije u utorak u okviru istrage o prevari. Sanino, bivši italijanski diplomata,