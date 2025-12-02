Novi detalji hapšenja Mogerini: u fokusu istrage moguće zloupotreba položaja i korupcija

BRISEL: U fokusu istrage, u okviru koje su uhapšeni rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino jesu moguće zloupotrebe, prevaru prilikom dodele javnih ugovora, kao i korupcija, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne.

Mogerini, bivša visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, koja je u tom periodu bila i posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, nalazi se u pritvoru u Briselu, a kako prenosi portal Foljo (Il Foglio) prema zakonu u Belgiji osoba osumnjičena za neko krivično delo može da bude u pritvoru 48 sati, tokom kojih može da bude ispitana. Ona je privedena u okviru istrage o mogućoj prevari u korišćenju sredstava Evropske unije. U vezi iste istrage privedene
