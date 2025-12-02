Rafinerija prestaje sa radom, šta sledi? Kolike su nam rezerve i da li će biti benzina na pumpama - evo šta građani mogu da očekuju

Višemesečna neizvesnost oko sudbine Naftne industrije Srbije (NIS) zakompikovala se najavljenim prastankom rada Rafinerije u Pančevu.

NIS je već 54 dana pod američkim sankcijama, a građane Srbije zanima samo jedno da li će sutra biti benzina na pumpama i po kojoj ceni. Prestanak rada Rafinerije u Pančevu suštinski ništa neće promeniti, barem ne danas, prema rečima Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije. - NIS je već u tom nekom režimu minimalnog rada, a tržište maloprodaje naftnim derivatima će biti snabdeveno kao i danas, kao i sutra ili prekosutra. Ovo kažem imajući u vidu da se potrebni