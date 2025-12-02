Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD, tema razgovora bila i kompanija NIS

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD, tema razgovora bila i kompanija NIS

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Vašingtonu, tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom, a jedna od tema tokom razgovora bilo je očuvanje energetske bezbednosti zemlje i pitanje funkcionisanja Naftne industrije Srbije.

Đurić je zahvalivši na prilici za razgovor izrazio zadovoljstvo što sa zamenikom sekretara Landauom deli isti entuzijazam u pogledu odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ministar Đurić naglasio je da Srbija pridaje posebnu važnost razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su među ključnim spoljnopolitičkim partnerima naše zemlje. Istakao je da su neposredni susreti sa visokim američkim zvaničnicima značajni za
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Đurić sa zamenikom državnog sekretara SAD Landauom o razvoju strateškog partnerstva

Đurić sa zamenikom državnog sekretara SAD Landauom o razvoju strateškog partnerstva

Beta pre 16 minuta
Đurić započeo posetu SAD, sa kongresmenom Selfom razgovarao o saradnji i regionalnim pitanjima

Đurić započeo posetu SAD, sa kongresmenom Selfom razgovarao o saradnji i regionalnim pitanjima

N1 Info pre 2 sata
Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD Landauom,razgovarali i o NIS-u

Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD Landauom,razgovarali i o NIS-u

RTV pre 1 sat
Đurić: Srbija jača svoju poziciju u Vašingtonu, prvi razgovor sa kongresmenom Selfom

Đurić: Srbija jača svoju poziciju u Vašingtonu, prvi razgovor sa kongresmenom Selfom

NIN pre 2 sata
Đurić u Vašingtonu o NIS-u: Glavna tema pitanje energetske bezbednosti zemlje

Đurić u Vašingtonu o NIS-u: Glavna tema pitanje energetske bezbednosti zemlje

Blic pre 1 sat
Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD - razgovarali i o NIS-u

Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara SAD - razgovarali i o NIS-u

Sputnik pre 1 sat
Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara Landuom: Razgovori o strateškom partnerstvu i NIS-u

Đurić u Vašingtonu sa zamenikom državnog sekretara Landuom: Razgovori o strateškom partnerstvu i NIS-u

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonMarko Đurićsrbijaministarstvo spoljnih poslovasjedinjene američke države

Politika, najnovije vesti »

Poslanici Skupštine nastavili raspravu o amandmanima na predložene zakone

Poslanici Skupštine nastavili raspravu o amandmanima na predložene zakone

N1 Info pre 11 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili rad postavljanjem pitanja o NIS-u, odnosu prema Rusiji...

Poslanici Skupštine Srbije nastavili rad postavljanjem pitanja o NIS-u, odnosu prema Rusiji...

RTV pre 1 minut
SRCE: Država mora hitno da uplati neuplaćene doprinose zaposlenima, investitori napuštaju Srbiju

SRCE: Država mora hitno da uplati neuplaćene doprinose zaposlenima, investitori napuštaju Srbiju

N1 Info pre 6 minuta
SNS: Zloupotreba nesreće je najniži oblik politike

SNS: Zloupotreba nesreće je najniži oblik politike

InfoKG pre 11 minuta
Poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na predložene zakone

Poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na predložene zakone

RTS pre 11 minuta