Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
MUP apeluje: Oprez, gusta magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj - poštujte ova pravila

U pojedinim delovima zemlje prisutna je izuzetno gusta magla, koja značajno otežava vožnju i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

MUP apeluje na sve vozače da prilagode vožnju ovakvim uslovima i poštuju propisane mere bezbednosti. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) Smanjite brzinu kretanja - prilagodite vožnju uslovima na putu! Povećajte odstojanje - uslovi magle zahtevaju veći prostor za reakciju. Koristite svetla! - obavezno uključite kratka svetla i svetla za maglu. Pokazivači pravca - u uslovima izrazito smanjene vidljivosti, vozači su u
