Bivša jugoslovenska republika preuzela predsedavanje Savetom bezbednosti UN: "Izgradili smo ugled, uvek smo bili transparentni"

Kurir pre 38 minuta
Slovenija danas po drugi put u aktuelnom mandatu preuzima jednomesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, a kao jedan od najvažnijih događaja ističe se prva poseta Siriji nakon završetka rata.

Dvogodišnji mandat nestalne članice SB UN Sloveniji ističe krajem godine. Prvo predsedavanje u okviru drugog mandata, Slovenija je imala u septembru prošle godine. "Prošle godine smo razmenjivali mišljenja o budućnosti UN, a ove godine se fokusiramo na ulogu budućeg Generalnog sekretara UN", rekao je slovenački ambasador pri UN Samuel Žbogar, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA). Proces izbora naslednika Antonija Gutereša započeo je prošlog utorka, a
