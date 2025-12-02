Gori sofija, leti kamenje i flaše, Bugari neće evro! Žestoki sukobi s policijom u prestonici i drugim mestima, blokirana sedišta vladajćih stranaka (foto,video)

Na hiljade ljudi okupilo se sinoć u bugarskoj prestonici Sofiji i nekoliko drugih gradova na protestima protiv budžeta za 2026. godinu, prvog planiranog u evrima uoči ulaska ove zemlje članice Evropske unije usvoji u evrozonu 1. januara.

Rojters prenosi da se deo demonstranata sukobio sa policijom, koja je blokirala sedišta vladajućih stranaka u Sofiji. Demonstranti su gađali policajce kamenjem, flašama i petardama. Britanska agencija navodi da je 28. novembra, nakon sličnih protesta, manjinska vlada bugarskog premijera Rosena Željazkova obećala da će ponovo podneti parlamentu plan budžeta za 2026. godinu, kako bi se obezbedilo više vremena za konsultacije s opozicionim strankama, sindikatima i