Ovo je trenutak kada je Pokrovsk postao Krasnoarmejsk! Rusi zauzeli grad duhova, pogledajte kako "paradiraju" kroz ruševine: Putin izdao novo naređenje (video)

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je video snimak na kojem se navodno vide ruske trupe u Pokrovsku (Rusi ga zovu Krasnoarmejsk).

Kako je izvestio načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u ponedeljak, ruske snage su uspostavile potpunu kontrolu nad Pokrovskom, kao i nad Vovčanskom u Harkovskoj oblasti. Objavljeni video prikazuje pripadnike ruske operativne grupe "Centar" kako polako hodaju gradskim ulicama. Pokrovsk, kao deo većeg gradskog područja i važno drumsko i železničko čvorište, od ključnog je strateškog značaja za obe strane.