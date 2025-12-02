Ovo je trenutak kada je Pokrovsk postao Krasnoarmejsk! Rusi zauzeli grad duhova, pogledajte kako "paradiraju" kroz ruševine: Putin izdao novo naređenje (video)

Kurir pre 35 minuta
Ovo je trenutak kada je Pokrovsk postao Krasnoarmejsk! Rusi zauzeli grad duhova, pogledajte kako "paradiraju" kroz ruševine…

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je video snimak na kojem se navodno vide ruske trupe u Pokrovsku (Rusi ga zovu Krasnoarmejsk).

Kako je izvestio načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u ponedeljak, ruske snage su uspostavile potpunu kontrolu nad Pokrovskom, kao i nad Vovčanskom u Harkovskoj oblasti. Objavljeni video prikazuje pripadnike ruske operativne grupe "Centar" kako polako hodaju gradskim ulicama. Pokrovsk, kao deo većeg gradskog područja i važno drumsko i železničko čvorište, od ključnog je strateškog značaja za obe strane.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

RTV pre 5 minuta
(Video) Putin ponovo u uniformi, ima jednu poruku za vojsku! "Uspostavili smo kontrolu": Ovako ga je Gerasimov obavestio o…

(Video) Putin ponovo u uniformi, ima jednu poruku za vojsku! "Uspostavili smo kontrolu": Ovako ga je Gerasimov obavestio o drami na frontu

Blic pre 5 minuta
Rusi tvrde: 'Osvojili smo Pokrovsk', ključni grad na istoku Ukrajine

Rusi tvrde: 'Osvojili smo Pokrovsk', ključni grad na istoku Ukrajine

BBC News pre 10 minuta
Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad Pokrovsk

Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad Pokrovsk

Danas pre 40 minuta
Mapa pokazuje da je Ukrajina upravo dobila najcrnje vesti! Rusi digli zastavu u Pokrovsku, vojska prodrla kroz "vrata…

Mapa pokazuje da je Ukrajina upravo dobila najcrnje vesti! Rusi digli zastavu u Pokrovsku, vojska prodrla kroz "vrata Donbasa": Kijev ćuti, ali na frontu se sve crveni (foto, video)

Blic pre 30 minuta
Putin: Oslobođena dva velika grada

Putin: Oslobođena dva velika grada

Pravda pre 1 sat
Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaRat u Ukrajinipokrovsk

Svet, najnovije vesti »

Kina pozvala Japan da se suoči sa istorijom i poštuje obaveze po pitanju Tajvana

Kina pozvala Japan da se suoči sa istorijom i poštuje obaveze po pitanju Tajvana

Beta pre 15 minuta
Navodni Trampov ultimatum Maduru da napusti zemlju istekao, al Maduro ne odlazi…

Navodni Trampov ultimatum Maduru da napusti zemlju istekao, al Maduro ne odlazi…

RTV pre 30 minuta
Bivši talac Alon Ohel: Bio sam godinu i po dana vezan lancima i izgladnjivan

Bivši talac Alon Ohel: Bio sam godinu i po dana vezan lancima i izgladnjivan

RTV pre 35 minuta
Rusi tvrde: 'Osvojili smo Pokrovsk', ključni grad na istoku Ukrajine

Rusi tvrde: 'Osvojili smo Pokrovsk', ključni grad na istoku Ukrajine

BBC News pre 10 minuta
Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

RTV pre 5 minuta