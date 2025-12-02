Strašan epilog požara u Hongkongu: Poginula 151 osoba, 683 u hotelima i hostelima, zakazala zaštitna mreža (video)

Zaštitna mreža koja je pokrivala skelu oko zgrada koje su izgorele prošle nedelje u velikom požaru u Hongkongu nije ispunjavala standarde otpornosti na vatru, saopštile su lokalne vlasti.

Sekretar za bezbednost Hongkonga Kris Tang rekao je da su uzorci mreže uzeti sa više lokacija na sedam zgrada koje su izgorele. Sedam uzoraka nije bilo u skladu sa standardima. Požar je izbio u sredu popodne, a gašen je do petka ujutro. Najmanje 151 osoba je nastradala, više desetina je povređeno, a hiljade su ostale bez doma. Početni testovi su ukazivali da mreža zadovoljava standarde, ali istražitelji nisu mogli da proveravaju sve delove ranije zbog samog požara.