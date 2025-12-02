Trampov izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Moskvi na razgovoru sa Putinom

Nedeljnik pre 1 sat
Trampov izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Moskvi na razgovoru sa Putinom

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i Trampov zet Džared Kušner razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem načinu za okončanje rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg u Evropi od Drugog svetskog rata, prenela je agencija Rojters na svom sajtu.

Tramp je više puta rekao da želi da okonča rat u Ukrajini, koji njegova administracija opisuje kao „krvoproliće“, ali njegovi dosadašnji napori, uključujući samit sa Putinom u Aljasci u avgustu, još nisu doneli mir. Kijev i Vašington usaglasili novi okvir Američki mirovni plan od 28 tačaka pojavio se prošle nedelje, ali je izazvao bojazan kod ukrajinskih i evropskih zvaničnika koji smatraju da se povinuje ključnim zahtevima Moskve prema NATO-u, kontroli Moskve
