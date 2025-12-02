Privedena Federika Mogerini: Istraga o korupciji potresa vrh evropske diplomatije

NIN pre 18 minuta  |  NIN
Privedena Federika Mogerini: Istraga o korupciji potresa vrh evropske diplomatije

Federika Mogerini, bivša potpredsednica Evropske komisije, privedena je u Briselu u okviru istrage o prevari u koju su umešani Koledž Evrope i Služba za spoljne poslove EU, objavili su belgijski mediji.

Belgijska policija je u utorak izvršila raciju u diplomatskoj službi EU u Briselu, zajedno sa Koledžom Evrope u Brižu i privatnim kućama, u okviru istrage o navodnoj zloupotrebi sredstava EU, prema rečima ljudi upoznatih sa istragom i svedoka. U vezi iste istrage privedene su tri osobe u Brižu i Briselu, među kojima je i Mogerini, prenosi Brasels tajms. Kako se navodi Mogerini je trenutno u policijskom pritvoru. Federika Mogerini italijanska je političarka koja je
