Sednica Skupštine: Poslanici o NIS-u, lokalnim izborima, Zakonu o udžbenicima

NIN pre 5 minuta  |  Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakone, a nastavak sednice zakazan je za 10.00 časova.

Poslanici su u ponedeljak počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o organskoj proizvodnji, koji je 27. tačka dnevnog reda od ukupno 58 tačaka. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas rad, a sednicu su počeli postavljanjem poslaničkih pitanja, nakon čega će preći na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o organskoj proizvodnji. Poslanici opozicionih stranaka pitali su danas ministre u Domu Narodne skupštine kakvi su planovi za snabdevanje gasom u


"Helsinki vam je bolji od Konga?" Skupština nastavila rad - Poslanica ZLF-a i Brnabić u klinču zbog afričke države: "Ako budem…

Blic pre 15 minuta
Rasprava o amandmanima na predložene zakone, među kojima su izmene Zakona o udžbenicima

RTS pre 30 minuta
Oštra rasprava u Skupštini! Poslanici raspravljaju o izmenama Zakona o udžbenicima: Evo na šta se one donose.

Telegraf pre 30 minuta
Vujić u Skupštini Srbije: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

RTV pre 1 sat
Ministar pravde: Izmene Zakona o državnim službenicima treba da privuku mlade

Danas pre 1 sat
Vujić: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

NIN pre 1 sat
Nastavak sednice Skupštine Srbije: Poslanici o NIS-u i odnosu prema Rusiji

Euronews pre 2 sata
Predsednik: Imaćemo još mnogo izbora, protiv sam nasilja, pozivam na razgovore

RTV pre 5 minuta
"Helsinki vam je bolji od Konga?" Skupština nastavila rad - Poslanica ZLF-a i Brnabić u klinču zbog afričke države: "Ako budem…

Blic pre 15 minuta
Sednica Skupštine: Poslanici o NIS-u, lokalnim izborima, Zakonu o udžbenicima

NIN pre 5 minuta
Lazović: Obavestili smo predstavnike međunarodne zajednice o nezapamćenom nasilju na izborima

N1 Info pre 45 minuta
Gođevac: Da li je namera režima da BAS dovede do propasti i ustupi tajkunima SNS-a

Danas pre 1 sat