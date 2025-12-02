U Beogradu noć bez saobraćajnih nezgoda, sedam intervencija na javnim mestima

U Beogradu noć bez saobraćajnih nezgoda, sedam intervencija na javnim mestima

Beogradska služba Hitne pomoći saopštila je da su dežurne lekarske ekipe tokom noći imale manje posla nego inače, da nije bilo saobraćajnih nezgoda i da niko nije teže povređen.

Lekari su na teren izlazili 106 puta, a od toga je sedam intervencija bilo na javnim mestima. Službi Hitne pomoći su se najčešće obraćali hronični pacijenti zbog teškoće sa disanje i visokog krvnog pritiska, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).
