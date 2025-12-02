Jedan aneks ugovora za prugu Novi Sad - Mađarska mogao da košta i znatno više nego što je potpisano

Radio 021 pre 14 minuta  |  Forbes Srbija (Ivan Radak)
Peti aneks komercijalnog ugovora između Srbije i kineskog konzorcijuma koji je rekonstruisao prugu od Novog Sada do mađarske granice prvobitno je trebalo da košta i više nego što je potpisano.

Forbes Srbija došao je do nacrta ovog aneksa u kom se vide veći iznosi. Ovaj aneks Vlada Srbije je u septembru povukla. To se dogodilo nakon što je Tužilaštvo za organizovani kriminal otvorilo istragu o finansijskim tokovima na ovom projektu. O Aneksu 5 izveštavali su Insajder i Nova. Tada se moglo videti da je u potpisanom dokumentu kao njegova ukupna vrednost naveden iznos od 42,2 miliona dolara. Tačnije, 42.248.879,01 dolara. Isto tako, za deo pod nazivom Ostali
