Vazduh u Srbiji najzagađeniji u regionu, očekuje se da košava malo poboljša stanje

Stepen zagađenosti vazduha u Beogradu sinoć je bio među najvećim u regionu s koncentracijom PM2.5 čestica, 349.

Prema podacima objavljenim na sajtu xEco, najveća zagađenost je izmerena u Lazarevcu, dok je prosečna koncentracija PM2.5 čestica na području grada Beograda iznosila preko 200 i predstavlja veoma loš i izuzetno loš indeks kvaliteta. Pored Lazarevca, najveće zagađenje vazduha je zabeleženo na Voždovcu (PM2.5 259) i u Grockoj (230). U ostalom delu Srbije najveći stepen zagađenosti je izmeren u Aranđelovcu (PM2.5 295), Prokuplju (PM2.5 274), Vranju (PM2.5 241), Pirotu