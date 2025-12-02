Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad Pokrovsk na istoku Ukrajine

“Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov je obavestio (predsednika Rusije) Vladimira Putina o oslobođenju gradova Krasnoarmejsk (ruski naziv za Pokrovsk) i Vovčansk”, saopštio je kasno sinoć Kremlj na Telegramu.

Veb-sajt za vojne mape Deepstate pokazuje prisustvo ruskih snaga u delu grada, preneli su svetski mediji. Prema Kremlju, taj izveštaj je podnet ruskom predsedniku u nedelju uveče, ali je informacija objavljena u ponedeljak kasno uveče. Ministarstvo odbrane je potom objavilo video na kojem se vide ruski vojnici kako podižu svoju zastavu na centralnom trgu Pokrovska. Borbe za Pokrovsk, koji je pre rata imao oko 60.000 stanovnika, odvijaju se već mesecima. Stotine