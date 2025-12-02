Akcija pojačane kontrole saobraćaja u Kragujevcu: Iz saobraćaja isključena 64 vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 28. do 30. novembra, isključili su iz saobraćaja 64 vozača, od kojih je 61 vozio pod dejstvom alkohola i tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Kragujevcu zaustavila je četrdesetšestogodišnjeg vozača „renoa“ koji je vozio sa 3,37 promila alkohola u organizmu, dvadesetpetogodišnjeg vozača „fijata“ sa 2,66 promila alkohola i tridesettrogodišnjeg vozača „zastave“ sa 2,47 promila alkohola i njima je zbog nasilničke vožnje određeno zadržavanje. Takođe, zadržani su i tridesetjednogodišnji vozač „alfa romea“ koji je vozio pod dejstvom kokaina i marihuane, tridesetsedmogodišnji vozač