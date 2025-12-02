Sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom ušao u drugi sat ; Tramp: SAD više ne finansiraju rat u Ukrajini

Rat u Ukrajini 1.378. dan. Predsednik Vladimir Putin upozorio je da bi Rusija mogla da odseče Ukrajinu od mora kao meru odmazde za napade na tankere u Crnom moru i proširiti udare na ukrajinske luke i na brodove koji u njih ulaze. Predsednik Donald Tramp objavio je da SAD više nisu finansijski uključene u sukob u Ukrajini. Šef Kremlja započeo je sastanak sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom. Ukrajina je bliža miru nego ikad pre, izjavio je njen lider

Sirski o situaciji u Kupjansku Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski posetio je borbene jedinice u Kupjansku, u Harkovskoj oblasti, i saslušao izveštaje komandanata o operativnoj situaciji. "Radio sam u delovima pretražno-udarne grupe i Kupjanske taktičke grupe. Sadržajan razgovor sa komandnim sastavom pretražno-udarne grupe. Razgovarali smo o sprovođenju mera za stabilizaciju situacije u oblasti Kupjanska. Saslušao sam izveštaje o operativnoj