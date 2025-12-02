Vučić zakazao veliki sastanak zbog NIS-a; još se čeka odluka Vašingtona o licenci

Američke sankcije NIS-u dovele su kompaniju u neizvesnu poziciju dok se čeka odluka OFAK-a i Stejt departmenta o mogućoj licenci za nastavak rada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tim povodom za danas zakazao "veliki sastanak". Prema ranijim najavama, rafinerija bi danas trebalo da prestane sa radom. Srbija upozorava na posledice po snabdevanje, dok stručnjaci ističu da je reč o geopolitičkom pitanju čiji će ishod uticati i na druge ruske energetske kompanije.

Pedeset pet dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Situacija je i dalje neizvesna – još se čeka odluka Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK). Prema ranijim najavama, rafinerija bi danas i zvanično trebalo da prestane s radom ukoliko Vašington ne odobri licencu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nema nikakvih novosti iz Sjedinjenih Američkih Država u