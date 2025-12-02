MOSKVA - Moskva i Nju Delhi zaključice velike poslovne sporazume tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina Indiji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za indijske medije koji je održan u centru Sputnjik Indija.

Peskov je rekao da se tokom posete planira potpisivanje važnog paketa dokumenata i dodao da se nada uspešnoj poseti, prenosi Sputnjik Indija. On je istakao i da pitanje američkih ciljeva ostaje između SAD i Indije i da je Rusija zabrinuta zbog spoljnog mešanja u bilateralne odnose sa Indijom. "Rusija namerava da nastavi i poveca obim bilateralnog poslovanja sa Nju Delhijem, ne dozvoljavajući nikome da se meša. Imamo veliko iskustvo u radu pod ovim nezakonitim