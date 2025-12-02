MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini ušao je u 1.378. dan. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je operacija uspostavljanja kontrole nad Krasnoarmejskom (ukrajinski naziv za Pokrovsk) u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR).U Parizu je finalizovan dogovor o bezbednosnim garancijama za Kijev, dok Berlin naglašava da "diktiranog mira" ne može biti, a Brisel da agresor ne sme biti nagrađen. Za to vreme, u Moskvi se sastaju specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je operacija uspostavljanja kontrole nad Krasnoarmejskom (ukrajinski naziv za Pokrovsk) u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) "Jedinice grupe snaga Centar završile su oslobađanje grada Krasnoarmejska u Donjeckoj Narodnoj Republici", navodi se u saopštenju ministarstva. Ranije je komandant grupe Centar, Valerij Solodčuk, obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina da je Krasnoarmejsk "zauzet" i da je