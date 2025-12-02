Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni promet sa NIS-om

RTV pre 6 minuta  |  Tanjug, RTV
Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni…

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje rekao je da, iako smo očekivali da NIS dobije licencu za nastavak rada Rafinerije, pozitivnu odluku SAD još nismo dobili. Dogovorili smo se, na rizik Srbije, da do kraje nedelje obezbedimo platni promet sa NIS-om, naveo je Vučić.

Ministarka za rudarstvo obavestiće danas NIS da nemamo nagoveštaja da će SAD dati licencu za rad Rafinerije u Pančevu, što će prouzrokovati prestanak rada rafinerije, rekao je Vučić. "Građani Srbije, nemamo dobrih vesti za vas što se tiče napretka po pitanju NIS-a, nekoliko važnih informacija ćemo dati oko mera i šta je sve ono što država Srbija preduzima i šta je ono što ćemo da uradimo u narednom periodu. Mi smo, poštovani građani Srbije, očekivali da ćemo da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Nemamo dobre vesti o NIS-u, nismo dobili pozitivnu odluku SAD, ali - nema panike što se goriva tiče

Vučić: Nemamo dobre vesti o NIS-u, nismo dobili pozitivnu odluku SAD, ali - nema panike što se goriva tiče

N1 Info pre 16 minuta
Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni…

Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni promet sa NIS-om

RTS pre 16 minuta
Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD o NIS-u, država dala dozvolu za prestanak rada rafinerije

Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD o NIS-u, država dala dozvolu za prestanak rada rafinerije

NIN pre 16 minuta
Šta kada stane rafinerija u Pančevu

Šta kada stane rafinerija u Pančevu

NIN pre 41 minuta
Da li će biti nestašica? Vučić otkrio do kada će sigurno biti goriva, ali kaže da će „ljudi morati da idu na neke druge pumpe“…

Da li će biti nestašica? Vučić otkrio do kada će sigurno biti goriva, ali kaže da će „ljudi morati da idu na neke druge pumpe“

Nova pre 16 minuta
Održan sastanak Vučića i timova zaduženih za energetsku stabilnost

Održan sastanak Vučića i timova zaduženih za energetsku stabilnost

Sputnik pre 51 minuta
Svaka poslovna banka može biti ugrožena ako posluje sa NIS-om! Vučić o sekundarnim sankcijama: "Ljudi će morati da idu na neke…

Svaka poslovna banka može biti ugrožena ako posluje sa NIS-om! Vučić o sekundarnim sankcijama: "Ljudi će morati da idu na neke druge pumpe"

Blic pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićJorgovanka TabakovićNBSVlada SrbijePančevoPredsednik SrbijeRusijaSiniša MaliBratislav GašićVojska SrbijeBratislavaĐuro Macut

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Nemamo dobre vesti o NIS-u, nismo dobili pozitivnu odluku SAD, ali - nema panike što se goriva tiče

Vučić: Nemamo dobre vesti o NIS-u, nismo dobili pozitivnu odluku SAD, ali - nema panike što se goriva tiče

N1 Info pre 16 minuta
Opozicija kritikuje izmene Zakona o državnim službenicima: "Cilj lakše zapošljavanje partijskih kadrova"

Opozicija kritikuje izmene Zakona o državnim službenicima: "Cilj lakše zapošljavanje partijskih kadrova"

N1 Info pre 11 minuta
Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni…

Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni promet sa NIS-om

RTV pre 6 minuta
Do 6. decembra možete da ostvarite popust na račun za struju - uslov je jednostavan

Do 6. decembra možete da ostvarite popust na račun za struju - uslov je jednostavan

Kamatica pre 1 minut
Novo pravilo za sve skijaše - Bez ove stvari nećete moći na stazu

Novo pravilo za sve skijaše - Bez ove stvari nećete moći na stazu

Kamatica pre 46 minuta