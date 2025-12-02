Vučić: Nismo dobili pozitivnu odluku za nastavak rada rafinerije, dogovorili smo se da do kraje nedelje obezbedimo platni promet sa NIS-om

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje rekao je da, iako smo očekivali da NIS dobije licencu za nastavak rada Rafinerije, pozitivnu odluku SAD još nismo dobili. Dogovorili smo se, na rizik Srbije, da do kraje nedelje obezbedimo platni promet sa NIS-om, naveo je Vučić.

Ministarka za rudarstvo obavestiće danas NIS da nemamo nagoveštaja da će SAD dati licencu za rad Rafinerije u Pančevu, što će prouzrokovati prestanak rada rafinerije, rekao je Vučić. "Građani Srbije, nemamo dobrih vesti za vas što se tiče napretka po pitanju NIS-a, nekoliko važnih informacija ćemo dati oko mera i šta je sve ono što država Srbija preduzima i šta je ono što ćemo da uradimo u narednom periodu. Mi smo, poštovani građani Srbije, očekivali da ćemo da