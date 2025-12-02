Kremlj: Sastanak Putina i Vitkofa posle 15 časova, razgovori će trajati koliko bude potrebno

Kremlj: Sastanak Putina i Vitkofa posle 15 časova, razgovori će trajati koliko bude potrebno
Sputnik pre 1 sat
Predsednik Rusije Vladimir Putin primiće specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa nakon 15 sati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Sastanku će sa američke strane prisustvovati i zet američkog predsednika Džared Kušner i prevodilac. On je istakao da će razgovori Putina i Vitkofa trajati onoliko koliko bude potrebno. Kako je Peskov rekao ranije, za medije će biti otvoren početak sastanka.