Kremlj: Sastanak Putina i Vitkofa posle 15 časova, razgovori će trajati koliko bude potrebno

Predsednik Rusije Vladimir Putin primiće specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa nakon 15 sati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Sastanku će sa američke strane prisustvovati i zet američkog predsednika Džared Kušner i prevodilac. On je istakao da će razgovori Putina i Vitkofa trajati onoliko koliko bude potrebno. Kako je Peskov rekao ranije, za medije će biti otvoren početak sastanka. Pogledajte i: