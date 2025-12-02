Kremlj: Sastanak Putina i Vitkofa posle 15 časova, razgovori će trajati koliko bude potrebno

Sputnik pre 1 sat
Kremlj: Sastanak Putina i Vitkofa posle 15 časova, razgovori će trajati koliko bude potrebno

Predsednik Rusije Vladimir Putin primiće specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa nakon 15 sati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Sastanku će sa američke strane prisustvovati i zet američkog predsednika Džared Kušner i prevodilac. On je istakao da će razgovori Putina i Vitkofa trajati onoliko koliko bude potrebno. Kako je Peskov rekao ranije, za medije će biti otvoren početak sastanka. Pogledajte i:
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Drske izjave agresora ne odgovaraju stvarnosti": Ukrajinci demantovali da su Rusi zauzeli Pokrovsk

"Drske izjave agresora ne odgovaraju stvarnosti": Ukrajinci demantovali da su Rusi zauzeli Pokrovsk

Mondo pre 18 minuta
Američki izaslanik Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

Američki izaslanik Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

RTV pre 1 sat
Celom svetu preti opasan presedan

Celom svetu preti opasan presedan

B92 pre 2 sata
Zašto je Tramp poslao Vitkofa i Kušnera Putinu? CNN otkriva dramu iza zatvorenih vrata!

Zašto je Tramp poslao Vitkofa i Kušnera Putinu? CNN otkriva dramu iza zatvorenih vrata!

Alo pre 1 sat
Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

Politika pre 1 sat
Vitkof stigao kod Putina: Ceo svet iščekuje rezultate ovog razgovora, hoće li biti mira u Ukrajini?

Vitkof stigao kod Putina: Ceo svet iščekuje rezultate ovog razgovora, hoće li biti mira u Ukrajini?

Telegraf pre 1 sat
Stiv Vitkof stigao u Kremlj: Uskoro sastanak sa Putinom

Stiv Vitkof stigao u Kremlj: Uskoro sastanak sa Putinom

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaAerodromRusija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Rusija nema nameru da ratuje s Evropom, ako dođe do rata nema pregovora

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Rusija nema nameru da ratuje s Evropom, ako dođe do rata nema pregovora

RTV pre 14 minuta
Broj žrtava u požaru u Hong Kongu porastao na 156

Broj žrtava u požaru u Hong Kongu porastao na 156

Blic pre 18 minuta
Putin upozorio: Rusija može odseći Ukrajinu od mora, ako Kijev nastavi napade na ruske brodove

Putin upozorio: Rusija može odseći Ukrajinu od mora, ako Kijev nastavi napade na ruske brodove

Sputnik pre 18 minuta
(VIDEO) Specijalni izaslanici Trampa i Putina stigli u Kremlj: Danas je važan dan za svet

(VIDEO) Specijalni izaslanici Trampa i Putina stigli u Kremlj: Danas je važan dan za svet

Danas pre 18 minuta
Lavrov i Vang Ji: Da bi se postigao mir u Ukrajini, potrebno rešiti uzroke sukoba

Lavrov i Vang Ji: Da bi se postigao mir u Ukrajini, potrebno rešiti uzroke sukoba

NIN pre 9 minuta