Počeo sastanak Vučića i timova zaduženih za energetsku stabilnost; Rafinerija NIS-a još nije ugašena

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Sastanku prisustvuju i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća. Rafinerija Naftine industrije Srbije još nije ugašena i