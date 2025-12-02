Kako loše vesti pred važan meč rukometašica: Jedna od naših najboljih igračica propušta duel sa Španijom na SP

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kako loše vesti pred važan meč rukometašica: Jedna od naših najboljih igračica propušta duel sa Španijom na SP

Rukometašica Srbije, Sanja Radosavljević propustiće meč protiv Španije na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, saopšteno je danas iz Rukometnog saveza Srbije (RSS).

U saopštenju se dodaje da će Radosavljević propustiti današnji duel sa selekcijom Španije, ali će i dalje konkurisati za sastav u nastavku SP u Nemačkoj. RSS je podsetio da je Teodora Veličković morala da zameni Tamaru Mandić, koja zbog bolesti ne igra protiv Španije. Utakmica prvog kola Druge grupe glavne faze takmičenja na SP između Srbije i Španije biće odigrana danas od 15.30 časova u Dortmundu. Podsetimo, Srbija je prvi deo takmičenja završila sa dve pobede i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Srbija protiv Španije u legendarnoj "Vestfalenhali" počinje borbu za četvrtfinale

Srbija protiv Španije u legendarnoj "Vestfalenhali" počinje borbu za četvrtfinale

RTS pre 12 minuta
Srbija igra najvažniji meč na Svetskom prvenstvu, borba protiv Španije za četvrtfinale

Srbija igra najvažniji meč na Svetskom prvenstvu, borba protiv Španije za četvrtfinale

Nova pre 13 minuta
Prenos, Srbija - Španija: Rukometašice se bore za četvrtfinale Svetskog prvenstva!

Prenos, Srbija - Španija: Rukometašice se bore za četvrtfinale Svetskog prvenstva!

Večernje novosti pre 12 minuta
UŽIVO Oslabljena Srbija pred teškim zadatkom

UŽIVO Oslabljena Srbija pred teškim zadatkom

B92 pre 12 minuta
Veliki peh za Srbiju pred najvažniji meč na Svetskom prvenstvu

Veliki peh za Srbiju pred najvažniji meč na Svetskom prvenstvu

Danas pre 1 sat
Rukometašice počinju borbu za četvrtfinale SP - Španija prvi izazov

Rukometašice počinju borbu za četvrtfinale SP - Španija prvi izazov

RTV pre 1 sat
Novi peh za rukometašice pred Španiju

Novi peh za rukometašice pred Španiju

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u NemačkojNemačkaŠpanijaRukometasice

Sport, najnovije vesti »

Linta: Antisrpski događaj na utakmici u Sarajevu opšta pojava u Federaciji BiH

Linta: Antisrpski događaj na utakmici u Sarajevu opšta pojava u Federaciji BiH

RTV pre 2 minuta
Član Skupštine FSS posle meča OFK Beograd – Crvena zvezda: „Školski primer narušavanja integriteta takmičenja“

Član Skupštine FSS posle meča OFK Beograd – Crvena zvezda: „Školski primer narušavanja integriteta takmičenja“

Danas pre 47 minuta
Ostoja u tišini menjao statut Partizana pre odlaska Željka: Stekao ogromnu moć i isključio navijače

Ostoja u tišini menjao statut Partizana pre odlaska Željka: Stekao ogromnu moć i isključio navijače

Nova pre 47 minuta
Katastrofa za Šturm pred Zvezdu - Ključni igrač van terena do kraja sezone

Katastrofa za Šturm pred Zvezdu - Ključni igrač van terena do kraja sezone

Sportske.net pre 27 minuta
Novi Elšnikov ugovor: Evo šta su Zvezda i Slovenac dogovorili u vezi njegovog transfera!

Novi Elšnikov ugovor: Evo šta su Zvezda i Slovenac dogovorili u vezi njegovog transfera!

Hot sport pre 47 minuta