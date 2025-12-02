Skandal u Formuli 1, poznati vozač dobio pretnje smrću, profilnu fotku promenio u crno

Ekipa Red Bul u šampionatu Formule 1 saopštila je da "iskreno žali" zbog komentara izrečenih tokom i posle trke za Veliku nagradu Katara koji su doveli do toga da vozač Mercedesa Kimi Antoneli dobije pretnje smrću.

Ekipa Mercedesa je objavila da je Antoneli promenio profilnu fotografiju na svom zvaničnom Instagram nalogu u crnu nakon pošto je dobio veliki broj uvredljivih poruka, od kojih su neke bile i pretnje smrću. Vozač Red Bula Maks Fersšapen pobedio je u nedelju na VN Katara ispred Oskara Pjastrija iz Meklarena i Karlosa Sainca iz Vilijamsa. Vozač Meklarena i vodeći u generalnom plasmanu Lando Noris iz Meklarena je na kraju osvojio četvrto mesto, pošto je u
