Ukrajina demantovala da su ruske snage preuzele kontrolu nad Pokrovskom: "Snimak podizanja zastave koriste..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ukrajina demantovala da su ruske snage preuzele kontrolu nad Pokrovskom: "Snimak podizanja zastave koriste..."

Ukrajina je danas demantovala da su ruske snage preuzele kontrolu nad Pokrovskom, Vovčanskom i Kupjanskom, navodeći da ukrajinske snage nastavljaju odbrambene operacije na, kako su naveli, teškim delovima fronta.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine tvrdi u objavi na Telegramu da Rusija "koristi snimljeno podizanje zastave u propagandne svrhe kako bi uticala na učesnike međunarodnih pregovora", preneo je Ukrinform. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je završena operacija uspostavljanja kontrole nad Krasnoarmejskom (ukrajinski naziv za Pokrovsk) u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). Ranije je komandant grupe Centar, Valerij Solodčuk, obavestio
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kremlj: Sastanak Vitkofa i Putina tokom popodneva; Kubilijus: Evropa mora da ima sopstveni plan za mir

Kremlj: Sastanak Vitkofa i Putina tokom popodneva; Kubilijus: Evropa mora da ima sopstveni plan za mir

RTS pre 48 minuta
Ukrajina demantovala pad Pokrovska. Optužili Moskvu za laži, a onda...

Ukrajina demantovala pad Pokrovska. Optužili Moskvu za laži, a onda...

Alo pre 22 minuta
Rusi tvrde da su 'osvojili Pokrovsk', Ukrajinci negiraju

Rusi tvrde da su 'osvojili Pokrovsk', Ukrajinci negiraju

BBC News pre 1 sat
Irska najavila dodatnih 125 miliona evra pomoći Ukrajini

Irska najavila dodatnih 125 miliona evra pomoći Ukrajini

RTV pre 58 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusi tvrde da su preuzeli kontrolu nad Pokrovskom, Kijev demantuje;Vitkof se sastaje sa Putinom

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi tvrde da su preuzeli kontrolu nad Pokrovskom, Kijev demantuje;Vitkof se sastaje sa Putinom

RTV pre 2 sata
Javila se ruska vojska, pala je ključna tačka

Javila se ruska vojska, pala je ključna tačka

Alo pre 2 sata
Preokret: Pokrovsk nije pao

Preokret: Pokrovsk nije pao

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaRat u Ukrajinipokrovsk

Svet, najnovije vesti »

Uhapšena bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini

Uhapšena bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini

Beta pre 3 minuta
Samsung lansira prvi trostruko preklopivi pametni telefon

Samsung lansira prvi trostruko preklopivi pametni telefon

Kamatica pre 2 minuta
Suđenje za tragediju u Kočanima: Svi optuženi negirali krivicu

Suđenje za tragediju u Kočanima: Svi optuženi negirali krivicu

BBC News pre 3 minuta
Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

RTV pre 12 minuta
Američki izaslanik Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

Američki izaslanik Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

RTV pre 23 minuta