Ukrajina je danas demantovala da su ruske snage preuzele kontrolu nad Pokrovskom, Vovčanskom i Kupjanskom, navodeći da ukrajinske snage nastavljaju odbrambene operacije na, kako su naveli, teškim delovima fronta.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine tvrdi u objavi na Telegramu da Rusija "koristi snimljeno podizanje zastave u propagandne svrhe kako bi uticala na učesnike međunarodnih pregovora", preneo je Ukrinform. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je završena operacija uspostavljanja kontrole nad Krasnoarmejskom (ukrajinski naziv za Pokrovsk) u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). Ranije je komandant grupe Centar, Valerij Solodčuk, obavestio