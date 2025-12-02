Vaše mao nekome znači mnogo: Krv danas možete dati u ovim mestima

Vaše mao nekome znači mnogo: Krv danas možete dati u ovim mestima

Ko sve može dati krv?

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas, 23. novembra, mogu dati na sledećim lokacijama: Valjevo, Crveni krst 9-15č Novi Beograd, Deseta beogradska gimnaziјa „Mihaјlo Pupin“, autobus 9-14č Novi Pazar, Dom omladine 9-14č Palilula, Elektrotehnička škola „Rade Končar“ 9-13č Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi
