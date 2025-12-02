"Viđali smo se tajno", poznata pevačica varala muža sa rijaliti učesnikom: "Udata je, ali mi nije bilo bitno"

Bivši rijaliti učesnik Aleksandar Bogunović Zverka šokirao je javnost kada je govorio o svojoj tajnoj vezi sa jednom poznatom pevačicom, za koju tvrdi da je tada varala muža sa njim.

Detaljno je opisao kako su se upoznali i kako je tekao njihov odnos. Aleksandar je tvrdio da on nije znao da njegova izabranica ima muža i dete, te da je bio u šoku kada mu je to saopštila. - Bila je to '05, ja u nekom haosu, sluđen od svega što se tad dešavalo. Porodični problemi, moji neki demoni, ortaci iz kraja, burazeri moji akcijaju. I meni se desi ljubav! Ja u životu tako nešto nisam doživeo, bukvalno me je pogodilo kao grom. Ja prvo nisam ni znao ko je ona,