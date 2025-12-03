Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Blic pre 6 sati
Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika s ciljem produbljivanja ekonomske saradnje dve zemlje i zajedničkog nastupa na trećim velikim tržištima, najavila je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- I za cilj, naravno, imamo da se srpski proizvodi nađu u trgovinskim lancima u Severnoj Makedoniji, da srpske kompanije u što većem obimu otvaraju proizvodne pogone u Severnoj Makedoniji, ali i da investitori iz ove zemlje dođu u Srbiju i otvaraju proizvodne pogone - rekla je Mesarović u izjavi za medije pre obilaska vinarije "Kamnik" u Skoplju. Mesarović je navela da dve zemlje imaju zajedničke ciljeve koji se ogledaju pre svega u zajedničkom nastupu na trećim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poslovni forum Srbija - Severna Makedonija u Skoplju

Poslovni forum Srbija - Severna Makedonija u Skoplju

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkopljeMakedonijaSeverna Makedonija

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD i Indija u klinču: Istraga o padu Drimlajnera Er Indije se pretvara u borbu za kontrolu nad istinom

SAD i Indija u klinču: Istraga o padu Drimlajnera Er Indije se pretvara u borbu za kontrolu nad istinom

Aero.rs pre 2 sata
Srednji kurs dinara za evro 117,4155 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4155 dinara

RTV pre 2 sata
Poslovni forum Srbija - Severna Makedonija u Skoplju

Poslovni forum Srbija - Severna Makedonija u Skoplju

RTV pre 3 sata
Prva međunarodna konferencija „Inkluzivna Srbija“ otvorena u „Ekspo 2027 Plejgraundu“: Srbija gradi „Ekspo“ koji je mesto za…

Prva međunarodna konferencija „Inkluzivna Srbija“ otvorena u „Ekspo 2027 Plejgraundu“: Srbija gradi „Ekspo“ koji je mesto za svakoga

Kurir pre 3 sata
„Branićemo vodoizvorište svojim telima“: Studenti iz Niša pozvali na javnu raspravu o Prostornom planu

„Branićemo vodoizvorište svojim telima“: Studenti iz Niša pozvali na javnu raspravu o Prostornom planu

Danas pre 5 sati