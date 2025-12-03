Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika s ciljem produbljivanja ekonomske saradnje dve zemlje i zajedničkog nastupa na trećim velikim tržištima, najavila je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- I za cilj, naravno, imamo da se srpski proizvodi nađu u trgovinskim lancima u Severnoj Makedoniji, da srpske kompanije u što većem obimu otvaraju proizvodne pogone u Severnoj Makedoniji, ali i da investitori iz ove zemlje dođu u Srbiju i otvaraju proizvodne pogone - rekla je Mesarović u izjavi za medije pre obilaska vinarije "Kamnik" u Skoplju. Mesarović je navela da dve zemlje imaju zajedničke ciljeve koji se ogledaju pre svega u zajedničkom nastupu na trećim