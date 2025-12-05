Ocokoljić o publici: „Bio sam čist u glavi, izašao sam na teren…“

Košarkaši Partizana su u Beogradu u meču 14. kola Evrolige pobedili Bajern sa 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27).

Crno-bele je napustio trener Željko Obradović i meč sa Bavarcima je vodio njegov dosadašnji pomočnik Mirko Ocokoljić. – Pre svega, srećan sam zbog igrača i tima što smo uspeli da pobedimo. Nije bilo lako za nas da pripremimo ovu utakmicu u poslednja dva, tri dana. Pokušali smo da se fokusiramo na utakmicu, na košarku, na stvari koje radi Bajern u odbrani i napadu, mislim da ni početak nije bio lak za nas. Ova atmosfera u dvorani nije bila laka. Rekao sam igračima