Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obale Latinske Amerike

Četiri osobe poginule su u napadu američkih snaga na brod kod obale Latinske Amerike za koji se sumnjalo da je služio za šverc droge, saopštio je danas Pentagon.

Udar u istočnom Pacifiku naredio je ministar odbrane Pit Hegset, saopštila je Južna komanda SAD u objavi na društvenim mrežama, preneo je Si-Bi-Es njuz. "Obaveštajne službe su potvrdile da je brod prevozio ilegalne narkotike i da je tranzitirao poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku", saopštila je Južna komanda SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije u Karipskom moru i vodama kod Centralne i Južne Amerike. Od početka septembra,