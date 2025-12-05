Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obale Latinske Amerike

Pravda pre 30 minuta
Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obale Latinske Amerike

Četiri osobe poginule su u napadu američkih snaga na brod kod obale Latinske Amerike za koji se sumnjalo da je služio za šverc droge, saopštio je danas Pentagon.

Udar u istočnom Pacifiku naredio je ministar odbrane Pit Hegset, saopštila je Južna komanda SAD u objavi na društvenim mrežama, preneo je Si-Bi-Es njuz. "Obaveštajne službe su potvrdile da je brod prevozio ilegalne narkotike i da je tranzitirao poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku", saopštila je Južna komanda SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije u Karipskom moru i vodama kod Centralne i Južne Amerike. Od početka septembra,
