Tela nastradale porodice odneta na obdukciju: Sin nožem ubio roditelje, pa presudio sebi FOTO/VIDEO

Iako je prva informacija bila da se u čačanskom naselju kod "Slobode" dogodilo trostruko ubistvo, policijskom istragom došlo se do podatka da je najverovatnije reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

"Sin star 47 godina po svemu sudeći, nožem je prerezao vrat majci (72) i ocu (79) zatim je sebe izbo po grudima i prerezao sebi vene iskrvavivši na smrt. Hitna pomoć koja je došla na lice mesta mogla je da konstatuje samo smrt, nož je pronađen pored sina", kaže za RINU izvor upoznat sa istragom. Komšije za nastradale imaju samo reči hvale, a iz ove porodice ranije nije bilo prijave za nasilje. "Živeli su mirno, bili porodični ljudi. Za sina znamo da je živeo u