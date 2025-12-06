Šokantni prizori u opštini Zvečan: Nova vlast zatekla devastirane prostorije i oskrnavljene ikone

Dnevnik pre 2 sata
Šokantni prizori u opštini Zvečan: Nova vlast zatekla devastirane prostorije i oskrnavljene ikone

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da su novoizabrani gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici u petak, kada su ušli u zgradu opštine Zvečan, zatekli užasne prizore, posebno u prostorijama koje su koristili pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije i naveo da su u zgradi oskrnavljene ikone.

Simić je na društvenim mrežama objavio fotografije ikona na kojima su svetiteljima izgrebane oči i dodao da je u prostorijama opštine zatečen otpad, da su kancelarije devastirane i da su uništena vredna umetnička dela. "Ono što je posebno zgrozilo sve naše predstavnike jesu oskrnavljene, na pod pobacane ikone, kojima su izgrebane oči oslikanih svetitelja. Zašto???", upitao je Simić. Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je ranije danas da su
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Novi gradonačelnici na severu kosova i Metohoije u zgradama opština zatekli katastrofalno stanje

Novi gradonačelnici na severu kosova i Metohoije u zgradama opština zatekli katastrofalno stanje

RTV pre 42 minuta
Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Pravda pre 1 sat
Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Pravda pre 1 sat
Svetiteljima izgrebane oči: Sramne scene u zgradi opštine Zvečan, za vreme albanskih gradonačelnika oskrnavljene ikone

Svetiteljima izgrebane oči: Sramne scene u zgradi opštine Zvečan, za vreme albanskih gradonačelnika oskrnavljene ikone

Kurir pre 2 sata
Simić: U zgradi opštine Zvečan oskrnavljene ikone, svetiteljima izgrebane oči

Simić: U zgradi opštine Zvečan oskrnavljene ikone, svetiteljima izgrebane oči

Euronews pre 1 sat
Sramne scene u Zvečanu! Svetiteljima izgrebane oči, ikone bačene po podu (foto)

Sramne scene u Zvečanu! Svetiteljima izgrebane oči, ikone bačene po podu (foto)

Alo pre 2 sata
U zgradi opštine Zvečan zatečeni šokantni prizori: Evo šta je tzv. kosovska policija uradila sa ikonama FOTO

U zgradi opštine Zvečan zatečeni šokantni prizori: Evo šta je tzv. kosovska policija uradila sa ikonama FOTO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska lista

Politika, najnovije vesti »

Odsečena glava sa Titovog spomenika

Odsečena glava sa Titovog spomenika

Vreme pre 32 minuta
„Ponosni smo ako nas napadaju autokrate“: Evropski zeleni podržali građane Srbije u odbrani demokratije

„Ponosni smo ako nas napadaju autokrate“: Evropski zeleni podržali građane Srbije u odbrani demokratije

Danas pre 32 minuta
Dačić: Nedopustiva karikatura na naslovnoj strani Hrvatskoj tjednika

Dačić: Nedopustiva karikatura na naslovnoj strani Hrvatskoj tjednika

NIN pre 2 minuta
Rasparava u Bundestagu: Dejtonski temelji i evropska perspektiva BiH

Rasparava u Bundestagu: Dejtonski temelji i evropska perspektiva BiH

Danas pre 27 minuta
Dačić: Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH

Dačić: Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH

Euronews pre 12 minuta