Simić: U zgradi opštine Zvečan oskrnavljene ikone, svetiteljima izgrebane oči

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Simić: U zgradi opštine Zvečan oskrnavljene ikone, svetiteljima izgrebane oči

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da su novoizabrani gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici u petak, kada su ušli u zgradu opštine Zvečan, zatekli užasne prizore, posebno u prostorijama koje su koristili pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije i naveo da su u zgradi oskrnavljene ikone.

Simić je na društvenim mrežama objavio fotografije ikona na kojima su svetiteljima izgrebane oči i dodao da je u prostorijama opštine zatečen otpad, da su kancelarije devastirane i da su uništena vredna umetnička dela. "Ono što je posebno zgrozilo sve naše predstavnike jesu oskrnavljene, na pod pobacane ikone, kojima su izgrebane oči oslikanih svetitelja. Zašto???", upitao je Simić. Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je ranije danas da su
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Prostorije Opštine Zvečan devastirane, umetnine i ikone uništene

Prostorije Opštine Zvečan devastirane, umetnine i ikone uništene

Vesti online pre 3 sata
Gradonačelnik Zvečana otkrio detalje užasa koji je zatečen u zgradi nakon odlaska albanskih specijalaca

Gradonačelnik Zvečana otkrio detalje užasa koji je zatečen u zgradi nakon odlaska albanskih specijalaca

Telegraf pre 5 sati
Svetiteljima izgrebane oči: Sramne scene u zgradi opštine Zvečan, za vreme albanskih gradonačelnika oskrnavljene ikone

Svetiteljima izgrebane oči: Sramne scene u zgradi opštine Zvečan, za vreme albanskih gradonačelnika oskrnavljene ikone

Kurir pre 5 sati
Novi gradonačelnici na severu kosova i Metohoije u zgradama opština zatekli katastrofalno stanje

Novi gradonačelnici na severu kosova i Metohoije u zgradama opština zatekli katastrofalno stanje

RTV pre 6 sati
Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Pravda pre 7 sati
Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Šok u srpskim opštinama na KiM: Zatekli potpuno ludilo u opštinskim prostorijama - ikonama "izgrebane oči" (foto/video)

Pravda pre 7 sati
Šokantni prizori u opštini Zvečan: Nova vlast zatekla devastirane prostorije i oskrnavljene ikone

Šokantni prizori u opštini Zvečan: Nova vlast zatekla devastirane prostorije i oskrnavljene ikone

Dnevnik pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovo i MetohijaSrpska listazvečanIgor simic

Politika, najnovije vesti »

Valjevci pružili podršku pretučenom sugrađaninu koji tvrdi da je napadnut zbog podrške studentima

Valjevci pružili podršku pretučenom sugrađaninu koji tvrdi da je napadnut zbog podrške studentima

N1 Info pre 38 minuta
Da li Vučić kalkuliše kako da pobedi, pa odbija da raspiše izbore

Da li Vučić kalkuliše kako da pobedi, pa odbija da raspiše izbore

Novi magazin pre 13 minuta
Valjevci pružili podršku pretučenom sugrađaninu koji tvrdi da je napadnut zbog podrške studentima

Valjevci pružili podršku pretučenom sugrađaninu koji tvrdi da je napadnut zbog podrške studentima

Novi magazin pre 3 minuta
U Zagrebu dodeljene regionalne novinarske nagrade Srđan Aleksić

U Zagrebu dodeljene regionalne novinarske nagrade Srđan Aleksić

Beta pre 49 minuta
Evrofanatik bi to rešio "k'o Bugari i Nemci": Preuzeti odmah upravljanje NIS-om i uvesti sankcije Rusiji!

Evrofanatik bi to rešio "k'o Bugari i Nemci": Preuzeti odmah upravljanje NIS-om i uvesti sankcije Rusiji!

Pravda pre 1 sat