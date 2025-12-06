Simić: U zgradi opštine Zvečan oskrnavljene ikone, svetiteljima izgrebane oči

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da su novoizabrani gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici u petak, kada su ušli u zgradu opštine Zvečan, zatekli užasne prizore, posebno u prostorijama koje su koristili pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije i naveo da su u zgradi oskrnavljene ikone.

Simić je na društvenim mrežama objavio fotografije ikona na kojima su svetiteljima izgrebane oči i dodao da je u prostorijama opštine zatečen otpad, da su kancelarije devastirane i da su uništena vredna umetnička dela. "Ono što je posebno zgrozilo sve naše predstavnike jesu oskrnavljene, na pod pobacane ikone, kojima su izgrebane oči oslikanih svetitelja. Zašto???", upitao je Simić. Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je ranije danas da su