Dačić kritikovao karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Ismevaju srpske žrtve Jasenovca

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da je karikatura objavljena na naslovnoj strani "Hrvatskog tjednika" uvredljiva i da taj medij ismeva stradanje i istorijske činjenice o "genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH)".

U saopštenju piše da je karikatura objavljena na dan konferencije o logoru Jasenovac, gde tokom Drugog svetskog rata je ubijen i veliki broj Srba. Ministar je u pisanoj izjavi naveo da karikatura podgreva mržnje i narušava odnose u regionu. "Uvredljiva i potpuno nedopustiva karikatura koja se našla na naslovnoj strani 'Hrvatskog tjednika', a na kojoj je prikazan srpski patrijarh kako drži nož u zubima, predstavlja grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima