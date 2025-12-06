Uhapšen ubica iz Međimurja: Pronađen u Sloveniji, kod sebe je imao nož, pištolj i pušku

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Dnevnik.hr
Uhapšen ubica iz Međimurja: Pronađen u Sloveniji, kod sebe je imao nož, pištolj i pušku

Josip Oršuš (40), koji je u četvrtak pucao na dve žene kod Murskog Središća u Hrvatskoj, usmrtivši jednu od njih, uhapšen je u Sloveniji, saopštila je Policijska uprava Murska Sobota.

Policijska uprava međimurska primila je informaciju od slovenačkih kolega da je Oršuš pronađen i uhapšen na području mesta Bistrica. Hapšenje je izvedeno po osnovu Evropskog naloga za hapšenje, a osumnjičeni će biti predat službenicima policije Međimurske županije. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja biće sproveden kod pritvorskog nadzornika. Prema navodima slovenačkog portala 24ur, Oršuš je uhapšen u opštini Črenšovci. Kako saznaje dnevnik.hr, kod sebe
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uhapšen ubica iz međimurja! Uhvatila ga slovenska policija, očevidac prepoznao begunca

Uhapšen ubica iz međimurja! Uhvatila ga slovenska policija, očevidac prepoznao begunca

Kurir pre 33 minuta
Uhapšen ubica iz međimurja: Uhvatila ga slovenska policija - očevidac prepoznao begunca

Uhapšen ubica iz međimurja: Uhvatila ga slovenska policija - očevidac prepoznao begunca

Večernje novosti pre 33 minuta
Uhapšen ubica iz Međimurja

Uhapšen ubica iz Međimurja

B92 pre 58 minuta
Uhvaćen osumnjičeni za ubistvo trudnice u Hrvatskoj: Uspeo da pređe granicu, evo gde su ga našli

Uhvaćen osumnjičeni za ubistvo trudnice u Hrvatskoj: Uspeo da pređe granicu, evo gde su ga našli

Telegraf pre 57 minuta
Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Beta pre 7 sati
Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Radio sto plus pre 7 sati
Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSlovenija

Beograd, najnovije vesti »

Uhapšen ubica iz Međimurja: Pronađen u Sloveniji, kod sebe je imao nož, pištolj i pušku

Uhapšen ubica iz Međimurja: Pronađen u Sloveniji, kod sebe je imao nož, pištolj i pušku

Nova pre 12 minuta
Uhapšen ubica iz međimurja! Uhvatila ga slovenska policija, očevidac prepoznao begunca

Uhapšen ubica iz međimurja! Uhvatila ga slovenska policija, očevidac prepoznao begunca

Kurir pre 33 minuta
„Gradili smo Beograd” – omladinske radne akcije

„Gradili smo Beograd” – omladinske radne akcije

Politika pre 3 minuta
Uhapšen ubica iz međimurja: Uhvatila ga slovenska policija - očevidac prepoznao begunca

Uhapšen ubica iz međimurja: Uhvatila ga slovenska policija - očevidac prepoznao begunca

Večernje novosti pre 33 minuta
(Foto, video) Nova promena u saobraćaju u centru grada: Ovde parking postaje traka za vožnju, radovi se dalje sele u Despota…

(Foto, video) Nova promena u saobraćaju u centru grada: Ovde parking postaje traka za vožnju, radovi se dalje sele u Despota Stefana

Blic pre 57 minuta