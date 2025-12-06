Uhapšen ubica iz Međimurja: Pronađen u Sloveniji, kod sebe je imao nož, pištolj i pušku

Josip Oršuš (40), koji je u četvrtak pucao na dve žene kod Murskog Središća u Hrvatskoj, usmrtivši jednu od njih, uhapšen je u Sloveniji, saopštila je Policijska uprava Murska Sobota.

Policijska uprava međimurska primila je informaciju od slovenačkih kolega da je Oršuš pronađen i uhapšen na području mesta Bistrica. Hapšenje je izvedeno po osnovu Evropskog naloga za hapšenje, a osumnjičeni će biti predat službenicima policije Međimurske županije. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja biće sproveden kod pritvorskog nadzornika. Prema navodima slovenačkog portala 24ur, Oršuš je uhapšen u opštini Črenšovci. Kako saznaje dnevnik.hr, kod sebe