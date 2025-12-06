Sutra hladno, mestimično s kišom i snegom

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Sutra hladno, mestimično s kišom i snegom

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo vreme. Magle će veći deo dana biti u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab, promenljiv jugoistočni vetar, a u košavskom području ujutro i pre podne umerene snage. Najniža temperatura od tri do šest, a najviša od sedam do 10. U Beogradu oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom. Jugoistočni vetar biće pre podne umeren, a popodne će oslabiti. Temperatura od šest do osam. U Srbiji sledeće sedmice
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li će decembar proći bez prave zime

Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li će decembar proći bez prave zime

Mondo pre 14 minuta
Pripremite kišobrane! Evo gde će sutra padati kiša, a gde sneg - sunce će nas ponovo ogrejati od ovog datuma

Pripremite kišobrane! Evo gde će sutra padati kiša, a gde sneg - sunce će nas ponovo ogrejati od ovog datuma

Alo pre 34 minuta
Sneg se vraća u Srbiju Kiša u prekidima do kraja sedmice, početkom sledeće stiže promena

Sneg se vraća u Srbiju Kiša u prekidima do kraja sedmice, početkom sledeće stiže promena

Alo pre 1 sat
Hladan talas stiže u Srbiju: Kiša, magla i sneg već od sutra

Hladan talas stiže u Srbiju: Kiša, magla i sneg već od sutra

Dnevnik pre 1 sat
Kada nas očekuje razvedravanje i još koliko će trajati kiša? Rhmz objavio detaljnu prognozu za dane pred nama

Kada nas očekuje razvedravanje i još koliko će trajati kiša? Rhmz objavio detaljnu prognozu za dane pred nama

Telegraf pre 1 sat
Oblačno i prohladno uz povremenu kišu

Oblačno i prohladno uz povremenu kišu

RTK pre 3 sata
Vremenska prognoza za subotu, 6. decembar: Oblačno sa slabom kišom i vetrom

Vremenska prognoza za subotu, 6. decembar: Oblačno sa slabom kišom i vetrom

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Studenti: Čak 22 odsto sigurnih glasova slagalo SNS da će glasati za njih

Studenti: Čak 22 odsto sigurnih glasova slagalo SNS da će glasati za njih

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li će decembar proći bez prave zime

Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li će decembar proći bez prave zime

Mondo pre 14 minuta
Novi način kontrole saobraćaja: Prekršaji se snimaju, pozivi stižu elektronski

Novi način kontrole saobraćaja: Prekršaji se snimaju, pozivi stižu elektronski

Zrenjaninski pre 34 minuta
VANREDNO OBRAĆANJE Skupštine Rukometnog kluba Proleter povodom donacija za pomoć klubu! RK Proleter

VANREDNO OBRAĆANJE Skupštine Rukometnog kluba Proleter povodom donacija za pomoć klubu! RK Proleter

Volim Zrenjanin pre 59 minuta
Da li su radnici DRÄXLMAIERA prevareni? Plate umanjivane a rate prodavnicama nisu uplaćivane!? Radnici DRÄXLMAIERA?

Da li su radnici DRÄXLMAIERA prevareni? Plate umanjivane a rate prodavnicama nisu uplaćivane!? Radnici DRÄXLMAIERA?

Volim Zrenjanin pre 1 sat