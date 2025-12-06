Sutra hladno, mestimično s kišom i snegom

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo vreme. Magle će veći deo dana biti u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab, promenljiv jugoistočni vetar, a u košavskom području ujutro i pre podne umerene snage. Najniža temperatura od tri do šest, a najviša od sedam do 10. U Beogradu oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom. Jugoistočni vetar biće pre podne umeren, a popodne će oslabiti. Temperatura od šest do osam. U Srbiji sledeće sedmice